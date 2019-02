Berichte über Wolfssichtung in Kärnten

Hermagor (APA) - In Kärnten hat es am Mittwoch Meldungen über Wolfssichtungen durch Jäger im Gailtal gegeben. Einer meldete am Mittwoch eine Wolfssichtung nahe Hermagor auch der Polizei, bestätigte eine Behördensprecherin der APA einen Online-Bericht der „Kronen Zeitung“. Als eine Polizeistreife kurze Zeit später an der Stelle eintraf, war kein Wolf zu sehen.

Der Jäger hat das Tier, das seiner Ansicht nach ein Wolf ist, auch fotografiert. Angeblich wurde schon in den vergangenen Tagen ein Wolf im Gailtal gesichtet. Im Internet kursierten Aufnahmen davon. Ob die Bilder und Videos authentisch sind und es sich bei dem Tier tatsächlich um einen Wolf handelt, war zunächst unklar.