Wegen Steuerhinterziehung gesuchter Finne in Oberösterreich gefasst

Attnang-Puchheim (APA) - Zielfahnder des Landeskriminalamts Oberösterreich haben einen 31-jährigen Finnen, der in seiner Heimat im großen Stil Steuern hinterzogen haben soll, am Dienstag im Bezirk Vöcklabruck aufgespürt und festgenommen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er hatte im Haus seines Bruders in Attnang-Puchheim Unterschlupf gefunden.

Gegen den Mann lag ein von einem Gericht in Päijät-Häme ausgestellter europäischer Haftbefehl vor. Der 31-Jährige soll 2013 und 2014 ein Lokal in Finnland betrieben und über 400.000 Euro an Steuern hinterzogen haben. Ihm drohen in Finnland bis zu vier Jahre Haft. Nach seiner Festnahme wurde er in die Justizanstalt Wels gebracht.