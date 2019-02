Wien (APA) - Alexander Stock (40) ist seit Anfang Februar IT-Vorstand (Chief Information Officer/CIO) in der Telekom Austria. Er leitet seit 2016 den Bereich IT bei A1. Bereits von 2008 bis 2013 war Stock in der Telekom Austria Group - unter anderem bei Mobiltel in Bulgarien. Davor war Stock im UPC-Management und zuletzt arbeitete er als COO bei Ericsson RWCE in Deutschland.

