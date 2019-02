Nordische WM: Fritz für Klapfer neu im ÖSV-Aufgebot für Normalschanze

Seefeld (APA) - Die ÖSV-Kombinierer starten am Donnerstag in Seefeld mit den Bronzemedaillengewinnern Franz-Josef Rehrl und Bernhard Gruber sowie Mario Seidl und Martin Fritz in den WM-Bewerb von der Normalschanze. WM-Debütant Fritz ersetzt den Olympiadritten Lukas Klapfer, der in der Großschanzenkonkurrenz nur 31. geworden war.