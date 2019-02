Braun-Staudinger wird neuer „Zeit im Bild“-Redaktionsleiter

Wien (APA) - Christian Braun-Staudinger wird der neue Chef der „Zeit im Bild“-Sendungen mit Ausnahme der ZiB 2. Er tritt seinen neuen Job als ZiB-Redaktionsleiter in der ORF 2-Information am Freitag (1. März) an, teilte der ORF am Mittwoch mit.

Die Position umfasst die Verantwortung für die Früh- und Tages-“ZiB“, die „ZiB 1“ sowie die Spät-“ZiB“. Braun-Staudinger (Jahrgang 1970) ist seit Ende 2015 Redakteur in der „ZiB“-Außenpolitik und Chef vom Dienst sowie Sendungsplaner der „ZiB“-Sendungen um 13.00 Uhr, 17.00 Uhr, 19.30 Uhr und 22.00 Uhr. Beim ORF begann er 2004 und war von 2013 bis 2015 im Korrespondentenbüro in Washington.

Er werde die „Zeit im Bild“ weiterentwickeln, kündigten er sowie ORF 2-Chefredakteur Matthias Schrom in der Aussendung des ORF an. Sendungschef der „Zeit im Bild 2“ ist seit Herbst 2018 Christoph Varga.

