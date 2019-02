XXII. Triennale Milano: Designinstitution mit Geschichte

Mailand (APA) - Die Triennale di Milano geht in ihren Grundzügen eigentlich auf die Biennale di Monza zurück. Unter diesem Titel wurde die italienische Kulturinstitution in der naheliegenden, ungleich kleineren Stadt 1923 gegründet, bevor die Biennale delle Arti decorative 1933 nach Mailand übersiedelte.

Die Institution hat seither ihren Sitz im Anfang der 1930er neu errichteten Palazzo dell‘Arte, der sich im Sempione-Park direkt hinter dem Mailänder Schloss Castello Sforzesco befindet. In der großzügig gestalteten Anlage finden unter dem Dach der Triennale zahlreiche Kulturveranstaltungen statt, bietet der Bau doch nicht zuletzt dem Teatro dell‘Arte mit seinen 1.200 Plätzen Raum.

Vor allem hat im Palazzo dell‘Arte seit 2007 aber auch das Triennale Design Museum seinen Sitz, das sich seinem Thema aus der Perspektive der angewandten Kunst nähert und den Fokus auf italienisches Design legt. Und schließlich veranstaltet man in der weitläufigen Anlage seit 1933 in etwas unregelmäßigeren Abständen als es der Titel Triennale vermuten lassen würde eine große Architektur- und Designausstellung mit internationalen Beiträgen.

Ziel war von Beginn an, den Austausch zwischen der Industrie, dem Handwerk und den angewandten Kunstschaffenden zu befördern. Nach längerer Pause gab es 2016 wieder eine Schau, die den etwas düsteren Titel „21st Century. Design After Design“ trug. Dieser schließt sich heuer nun nach drei Jahren die 22. Triennale unter dem Titel „Broken Natur. Design Takes on Human Survival“ an.

