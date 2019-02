Doping-Razzia: ÖSV-Langläufer Hauke und Baldauf unter Festgenommenen

Seefeld (APA) - Im Zuge einer Doping-Razzia während der Nordischen Ski-WM in Seefeld hat es am Mittwoch in Seefeld und auch in Deutschland insgesamt neun Festnahmen sowie Hausdurchsuchungen gegeben. Unter den des Dopings verdächtigten Sportlern sind auch die ÖSV-Langläufer Dominik Baldauf und Max Hauke. Dies bestätigte Markus Gandler, der Sportliche Leiter im ÖSV für Langlauf und Biathlon, in einem ORF-Interview.

Zusätzlich wurden auch ein kasachischer und zwei estnische Spitzensportler festgenommen, wie das Bundeskriminalamt am Mittwoch mitteilte. In Deutschland wurde ein Sportmediziner sowie ein deutscher Komplize festgenommen. Details sollen am Mittwoch um 15.00 Uhr bei einer Pressekonferenz des Bundeskriminalamtes in Innsbruck bekanntgegeben werden. Auch über die Art des Dopings ist derzeit noch nichts Offizielles bekannt.

