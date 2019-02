Menschen im Mittelpunkt der Nolde-Schau auf Seebüll

Flensburg (APA/dpa) - Die Jahresausstellung der Nolde-Stiftung im früheren Wohnhaus des Malers widmet sich der Darstellung des Menschen in Emil Noldes Werk. „Wir konzentrieren uns schwerpunktmäßig auf den Menschenmaler Nolde“, sagte Stiftungsdirektor Christian Ring am Mittwoch in Neukirchen-Seebüll. Dabei sei Nolde (1867-1956) kein Bildnismaler im eigentlichen Sinn.

Vielmehr zeigten die Bilder, wie der Künstler sein Gegenüber erlebt und empfunden habe. Insgesamt sind von Freitag an 177 Exponate zu sehen, darunter auch 33 Keramiken Noldes. Höhepunkt der Ausstellung ist nach Rings Angaben das bedeutende Spätwerk „Kleine Sonnenblumen“ aus dem Jahr 1946. Es geht auf ein sogenanntes ungemaltes Bild zurück, das ebenfalls in der Schau zu sehen ist. Das Werk ist eine Schenkung des Düsseldorfer Kaufmanns und Kunstsammlers Friedrich Johenning. Laut Ring ist es die bedeutendste Schenkung, die der Nolde Stiftung in ihrer 63-jährigen Geschichte zuteilwurde.

