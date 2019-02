„Radikal jung“: Münchner Theaterfestival setzt auf Regisseurinnen

München (APA/dpa) - Junge Theatermacher aus Europa und den USA werden vom 27. April an zum Festival „Radikal jung“ in München erwartet. Bis zum 5. Mai werden 15 Inszenierungen aufgeführt, teilte das Münchner Volkstheater am Mittwoch mit. Stücke von Theaterhäusern sind ebenso dabei wie freie Produktionen, inszeniert von 14 Frauen und 5 Männern.

Lucia Bihler etwa präsentiert „Die Hauptstadt“ nach dem Roman von Robert Menasse, das am Schauspielhaus Wien zu sehen war. Vom Landestheater Niederösterreich wurde „Um die Wette“ von Eugene Labiche eingeladen, eine Inszenierung von Philipp Moschitz. Das Thalia Theater in Hamburg ist mit „dritte republik“ aus der Feder von Thomas Köck vertreten, das Berliner Ensemble mit „Revolt. She Said. Revolt Again“ und „Mar-a-Lago“, einem Doppel von Alice Birch und Marlene Streeruwitz. Aus New York kommt das Stück „[50/50] old school animation“.

Das Volkstheater will junge Theatermacher fördern. Außerdem wolle man den Besuchern Perspektiven einer möglichen Theaterlandschaft von morgen aufzeigen.

(S E R V I C E - www.muenchner-volkstheater.de/radikal-jung)