US-Rentenmarkt zur Eröffnung wenig bewegt

New York (APA/dpa-AFX) - US-amerikanische Staatsanleihen haben sich am Mittwoch zu Handelsbeginn wenig von der Stelle bewegt. Nur in den langen Laufzeiten gab es Verluste. Am Markt war die Rede von einem ruhigen Auftakt. Im weiteren Verlauf werden einige Konjunkturdaten und Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell erwartet. Er hatte bereits am Dienstag die vorsichtigere Haltung der Fed vor einem Senatsausschuss bestätigt.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 100 Punkten. Sie rentierten mit 2,48 Prozent. Fünfjährige Anleihen lagen unverändert auf 99 20/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,45 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 3/32 Punkte auf 99 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,64 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 12/32 Punkte auf 99 16/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 3,02 Prozent.