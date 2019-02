Nordische WM: Langlauf-Ergebnisse Herren 15 km klassisch

Seefeld (APA) - Ergebnisse vom klassischen Langlauf-Bewerb der Herren über 15 km am Mittwoch bei der Nordischen WM in Seefeld:

1. Martin Johnsrud Sundby (NOR) 38:22,6 Min. - 2. Alexander Bessmertnych (RUS) 2,9 Sek. - 3. Iivo Niskanen (FIN) 20,4 - 4. Andrej Larkow (RUS) 22,8 - 5. Didrik Tönseth (NOR) 24,3 - 6. Dario Cologna (SUI) 32,4 - 7. Sjur Röthe (NOR) 33,9 - 8. Alexander Bolschunow (RUS) und Andrew Musgrave (GBR) je 58,5 - 10. Emil Iversen (NOR) 1:00,5 Min. Weiter: 56. Luis Stadlober (AUT) +4:27,0 Min.

Nicht am Start: Max Hauke (AUT), Andreas Veerpalu, Karel Tammjarv (beide EST), Alexej Poltoranin (KAZ)