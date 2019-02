Kärntner von umgesägtem Baum getroffen - schwer verletzt

Stockenboi (APA) - Ein 62-jähriger Kärntner ist am Mittwoch bei Forstarbeiten von einem umgesägten Baum erwischt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall in einem steilen Waldstück in Stockenboi (Bezirk Villach-Land). Der Pensionist wurde schwer verletzt, konnte sich aber selbst befreien und zu Fuß nach Hause gehen. Nach der Erstversorgung wurde er per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Villach gebracht.