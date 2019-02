AG bekommt Vertriebsvorstand

Wien/Ranshofen (APA) - Der oberösterreichische Aluminiumhersteller AG hat mit Victor Breguncci einen zusätzlichen Vorstand für den Vertrieb gefunden, wie das börsennotierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Aufsichtsrat hatte im November 2018 beschlossen, den Vorstand um ein drittes Mitglied zu erweitern, um den Metallproduzenten auf Wachstum zu trimmen.

Breguncci hat zuvor Managementpositionen bei großen Aluminiumkonzernen wie Vale, Companhia Brasileira de Aluminio und Constellium innegehabt. Seinen Vorstandposten bei der AMAG wird er mit Juni antreten. Mit ihm im Leitungsgremium sitzen dann Gerald Mayer, der mit 1. März zum CEO aufrückt, und Technikvorstand Helmut Kaufmann.

Auch im Aufsichtsrat des Aluminiumkonzerns stehen bei der Hauptversammlung am 10. April personelle Änderungen an: Aufsichtsratschef Josef Krenner und sein Stellvertreter Hanno Bästlein ziehen sich ebenso aus dem Gremium zurück wie Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger. An ihrer Stelle sollen der CEO der AMAG-Mehrheitsaktionärin B&C, Peter Edelmann, der Geschäftsführer der B&C Innovation Investments, Thomas Zimpfer, sowie der ehemalige Daimler-Vorstand Wolfgang Bernhard in den Aufsichtsrat einziehen.

~ ISIN AT00000AMAG3 WEB http://www.amag.at ~ APA495 2019-02-27/16:40