US-Börsen tendieren am Vormittag im Minus

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Mittwoch kurz nach Handelsbeginn klar schwächer tendiert. Zuvor waren bereits die Vorgaben aus Asien und Europa wenig enthusiastisch ausgefallen. In Europa gaben sowohl der deutsche DAX, der britische FTSE-100 und der Euro-Stoxx-50 am Mittwoch moderat nach.

Im Fokus der Märkte stand das heutige Gipfeltreffen von US-Präsident Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Hanoi in Vietnam. Bei seinem zweiten Gipfel mit Kim Jong-un hat Trump dem völlig verarmten Land einen wirtschaftlichen Aufschwung in Aussicht gestellt. Die Bedingung bleibt jedoch, dass Pjöngjang atomar abrüstet.

Gegen 16.25 Uhr fiel der Dow Jones Industrial Index um 138,95 Einheiten oder 0,53 Prozent auf 25.919,03 Zähler. Der S&P-500 Index verlor 13,61 Punkte oder 0,49 Prozent auf 2.780,29 Zähler. Der Nasdaq Composite Index rutschte 47,33 Punkte oder 0,63 Prozent auf 7.501,97 Einheiten nach unten.

An der Konjunkturdatenfront in den USA wurden heute Zahlen zu den nicht abgeschlossenen Hausverkäufen publiziert. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe legten im Jänner im Vergleich zum Vormonat um 4,6 Prozent zu. Das war deutlich stärker als ursprünglich von Analysten erwartet. Im Verlauf stehen zudem Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell auf dem Programm.

Bank- und Finanzwerte konnten am Mittwoch an der Börse leicht zulegen, moderate Verluste gab es hingegen bei Technologietiteln. Zudem konnten diverse Geschäftsberichte bei Anlegern für Aufmerksamkeit sorgten.

Die für ihre Diätprogramme bekannte US-Firma Weight Watchers hatte ihre Anleger am Vorabend nach Börsenschluss mit schwachen Zahlen zum vierten Quartal und einem trüben Ausblick auf 2019 geschockt. An der Wall Street wurden die Papiere heute mit Ausverkauf bedacht - es setzte ein Minus von 35 Prozent.

Beim Pharmakonzern Mylan wurde im vergangenen Viertquartal und auch bei den Geschäftserwartungen für 2019 den Analystenerwartungen ebenfalls nicht Genüge getan. Die Aktie gab um mehr als 13 Prozent nach. Mylan wurde zuletzt von der US-Arzneimittelbehörde FDA wegen Verstößen bei einem Werk im US-Bundesstaat West Virginia angemahnt.

Der deutsche Spezialchemiekonzern Merck plant einen milliardenschweren Zukauf in den USA. Von Seiten Merck wurde ein Angebot zur Übernahme des US-Konzerns Versum Materials für 48 Dollar je Aktie abgegeben. Versum-Aktien sprangen an der Börse im Frühhandel um über 17 Prozent nach oben.

Bei der Pizzakette Papa John‘s aus Kentucky stand im Gesamtjahr ein Umsatzminus von 11,8 Prozent zu Buche, wie zuletzt bekannt wurde. Die Anleger griffen bei den Papieren dennoch zu - die Aktie stieg um 3,83 Prozent.

