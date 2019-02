Wiener Rentenmarkt im Späthandel schwächer

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Mittwochnachmittag klar im Minus notiert. In allen beobachteten Laufzeitbereichen österreichischer Staatsanleihen gab es Kursrückgänge zu sehen. Auch der richtungsweisende deutsche Bund-Future büßte an Boden ein. An den europäischen Aktienbörsen ging es ebenfalls abwärts. Üblicherweise entwickeln sich die Aktienkurse und Anleihen in verschiedene Richtungen.

Von der Konjunkturfront kamen negative Nachrichten. In den USA hat die Industrie im Dezember etwa überraschend wenige Aufträge eingesammelt. Bereits am Vormittag gab es verhaltene Zahlen aus Europa. Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im Februar erneut eingetrübt. Zudem muss Großbritannien knapp vor dem geplanten Austritt aus der EU am 29. März den stärksten Einbruch beim Wirtschaftsklima-Index hinnehmen. Im rezessionsgeplagten Italien stehen die Ampeln ebenfalls weiters auf Abschwung. Im Februar fiel die Stimmung in der Wirtschaft auf eine Vier-Jahres-Tief, während die Konsumlaune der Verbraucher auf den schlechtesten Wert seit August 2017 sank.

Um 16:50 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit März-Termin, mit 165,74 um 53 Basispunkte unter dem Schluss-Stand vom Vortag (166,27). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 166,24. Das Tageshoch lag bisher bei 166,48, das Tagestief bei 165,61, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 87 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 757.110 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,26 (zuletzt: 1,23) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,51 (0,47)Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,07 (-0,10) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,47 (-0,47) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 47 (zuletzt: 49) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 46 (47) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 32 (34) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 10 (13) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 105,66 105,95 1,26 106,68 107,28 Bund 29/02 10 0,50 99,92 99,97 0,51 100,35 100,47 Bund 24/10 5 1,65 109,71 109,88 -0,07 109,98 110,08 Bund 21/09 2 3,5 110,12 110,18 -0,47 110,18 110,23 ~