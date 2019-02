Trump und Kim wollen gemeinsame Erklärung unterzeichnen

Washington/Hanoi (APA/Reuters) - US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un wollen zum Abschluss ihres zweitägigen Gipfeltreffens nach Angaben des US-Präsidialamtes am Donnerstag in Vietnam eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen. Trump werde danach eine Pressekonferenz geben, kündigte das Weiße Haus am Mittwoch an.

Zum Auftakt des zweiten Tages der Gespräche sei ein 45-minütiges Treffen mit Kim unter vier Augen geplant. Trump selbst twitterte, seine Treffen mit Kim seien großartig gewesen. „Sehr guter Dialog“, schrieb der US-Präsident.