Rohstoffe (17.00) - Rohölbestände überraschend gefallen

Wien (APA) - Nach überraschend gefallenen Ölbeständen in den USA hat der US-Ölpreis am Mittwoch im späten europäischen Handel zugelegt. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 57,05 Dollar und damit um 2,79 Prozent mehr als am Dienstag.

Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 66,40 Dollar gehandelt. Damit hat er seit Jahresbeginn über 23 Prozent zugelegt. In der vergangenen Woche war der Brentpreis noch auf fast 64 Dollar gefallen.

Impulse lieferten frische Daten des US-Energieministeriums: Die Rohölbestände sind in den USA in der vergangenen Woche überraschend gefallen. Während die Ökonomen mit einem Zuwachs von 3,0 Mio. Barrel gerechnet hatten, fielen die Lagerbestände tatsächlich um 8,65 Mio. Barrel auf 445,9 Mio. Barrel. Gleichzeitig stieg die Ölproduktion um 0,1 Mio. Barrel pro Tag auf einen neuen Rekordwert von 12,1 Mio. Barrel pro Tag.

Marktteilnehmer hatten schon bei Gewinnen am Vormittag auf neue Daten zu den amerikanischen Lagerbeständen verwiesen. Nach Angaben des American Petroleum Institute (API) vom Dienstagabend sind sowohl die Rohölvorräte als auch die Benzinbestände in der vergangenen Woche deutlich gefallen.

Außerdem hat sich Saudi-Arabien als führendes OPEC-Land für eine Fortsetzung der beschlossenen Förderkürzung ausgesprochen. Es sei notwendig, die moderatere Ölproduktion in der zweiten Jahreshälfte fortzusetzen, sagte der saudische Energieminister Khalid Al-Falih am Mittwoch in Riad. Allerdings ließ der saudische Ölminister auch einen gewissen Interpretationsspielraum erkennen. Die Förderkürzung sei kein Automatismus, versicherte er. Sie hänge auch ab von der Entwicklung der Liefermengen in den Krisenstaaten Libyen und Venezuela, sowie von den Exporten aus dem Iran.

Der Goldpreis in London lag am Nachmittag bei 1.323,36 Dollar und damit etwas tiefer gegenüber dem Schlusskurs von Dienstag von 1.329,27 Dollar.