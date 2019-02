Warschauer Börse schließt mit Abschlägen

Warschau (APA) - Die Warschauer Börse hat am Mittwoch erneut mit Abschlägen geschlossen. Nach der US-Eröffnung waren die Indizes am polnischen Börsenparkett tiefer in die Verlustzone abgerutscht. Der WIG-30 verlor schließlich klare 1,20 Prozent auf 2.681,33 Punkte. Der breiter gefasste WIG sank um 0,98 Prozent auf 59.969,56 Zähler. Auch die Märkte in Europa zeigten sich schwächer.

Wichtige Konjunkturdaten aus Polen waren am heutigen Handelstag Mangelware. Dagegen rückten Nachrichten zu Einzelwerten in den Vordergrund.

So sanken beispielsweise Tauron-Aktien um 2,1 Prozent, nachdem der Energiekonzern vorläufige Zahlen vorgelegt hatte. Der Nettoverlust für das vierte Quartal habe sich auf 459 Mio. polnische Zloty belaufen, gab das Unternehmen laut der polnischen Nachrichtenagentur PNB am Vorabend bekannt.

Grupa Azoty sanken indes um 0,8 Prozent. Die Zeichen mehren sich, dass sich der Düngerproduzent vom brasilianischen Markt zurückziehen könnte. Der Vertrag zur Lieferung von Ammoniumsulfat sei abgelaufen, teilte der Konzern mit und nun bewerte er, ob weiterhin Dünger geliefert werde. Trotz der „guten Beziehungen“ zwischen Polen und Brasilien stelle Grupa Azoty „ökonomische Rechnungen“ vornan, erklärte das Unternehmen die Lage.

Ebenfalls im Zentrum standen die Papiere der ING Bank Slaski, die um 1,3 Prozent tiefer schlossen. Am Vorabend hatte die Tochter der niederländischen ING bekannt gegeben, sie würde ihren Aktionären vorschlagen, 29,8 Prozent ihres Gewinns von 2018 auszuschütten.

