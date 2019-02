Deutsche Bank versilbert Aktien von polnischer Bank

Frankfurt (APA/Reuters) - Die Deutsche Bank verkauft erneut Anteile an der Santander Bank Polska. Über Nacht sollen bis zu 1,55 Millionen Aktien der polnischen Bank an institutionelle Investoren veräußert werden, wie die Deutsche Bank am Mittwoch mit. Gemessen am aktuellen Kurs hat der Anteil von etwa 1,5 Prozent an dem polnischen Institut einen Wert von rund 135 Millionen Euro.

Deutschlands größtes Geldhaus hatte sein Geschäft mit Privat- und Firmenkunden in Polen mit Verlust an die Santander Bank Polska verkauft, die mehrheitlich der spanischen Großbank Santander gehört. Beim Ende 2017 beschlossenen Verkauf wurde ein Kaufpreis von 305 Mio. Euro vereinbart, der größtenteils in Aktien bezahlt wurde. Bereits im Februar 2018 hatte die Deutsche Bank ein Aktienpaket für 110 Mio. Euro versilbert.

