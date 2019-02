Börse London schließt mit Verlusten

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Mittwoch in einem einheitlich tieferen europäischen Umfeld ebenfalls mit Verlusten geschlossen. Für Kursausschläge sorgten zur Wochenmitte zahlreiche Unternehmensmeldungen sowie Zahlenvorlagen.

Der FTSE-100 Index ging um 43,92 Einheiten oder 0,61 Prozent tiefer bei 7.107,20 Punkten aus dem Handel. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 24 Gewinner und 77 Verlierer gegenüber.

Das britische Parlament hat am Mittwoch mit der Debatte über die weiteren Schritte beim EU-Austritt des Landes begonnen. Am Abend soll über mehrere Anträge aus den Reihen der Opposition und über die Beschlussvorlage der Regierung abgestimmt werden. May will bis zum 12. März Zeit bekommen, um Änderungen an ihrem Brexit-Abkommen mit der EU auszuhandeln.

Der britische Retailer Marks & Spencer (M&S) plant ein gemeinsames Joint Venture mit der Ocado Group. Dadurch soll das Online-Geschäft von Marks & Spencer gestärkt werden. Der Deal soll den Angaben von M&S zufolge über eine Kapitalerhöhung von bis zu 600 Mio. britischen Pfund finanziert werden. Außerdem kündigte Marks & Spencer eine Kürzung der Dividende um 40 Prozent an. An der Börse gab es darauf ein Minus von 12,47 Prozent bei M&S-Papieren. Aktien von Ocado hingegen konnten 2,93 Prozent dazugewinnen.

Der britisch-australische Bergbaukonzern Rio Tinto hat das Jahr 2018 dank milliardenschwerer Minen-Verkäufe mit einem Gewinnsprung abgeschlossen. Der Gewinn kletterte 2018 im Jahresvergleich um fast 60 Prozent auf 13,6 Milliarden US-Dollar (knapp 12 Mrd. Euro). Bei der im FTSE-100 vertretenen Aktie gab es ein Plus von 0,89 Prozent.

Bei den Londoner Mittelwerten, im FTSE-250, stürzten Aktien der Metro Bank um 26 Prozent ab. Der britische Finanzdienstleister war zuletzt aufgrund von Ungereimtheiten in der Buchführung in das Radar der Kontrollbehörden geraten. Nun hatte die Bank weiteren Kapitalbedarf angemeldet und damit Investoren zusätzlich verschreckt.

Ebenfalls bei den Mittelwerten rutschten Papiere des Kleidungskonzerns Ted Baker um 9 Prozent nach unten. Das Unternehmen hatte zuvor eine Gewinnwarnung für das Jahr 2019 ausgegeben. Demnach dürften sich unter anderem ungünstige Wechselkurse und auch Abschreibungen auf Lagerbestände negativ auswirken. Der Vorsteuergewinn wird nun in der Region von 63 Mio. Euro erwartet.

