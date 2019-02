Waldbrand in Ferlach - vier Hektar in Flammen

Ferlach (APA) - Bei einem Waldbrand sind am Mittwoch in Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) vier Hektar in Flammen gestanden. Das Feuer brach gegen Mittag auf einer Wiese aus. Eine 55-Jährige und ihr Sohn verhinderten laut Polizei mit einem Kübel und einem Gartenschlauch ein Übergreifen des Brandes auf ihr Grundstück. Durch starken Südwind stand jedoch rasch ein angrenzender Bergwald in Flammen.

Die Feuerwehren und ein Polizeihubschrauber brachten den Brand aber unter Kontrolle und verhinderten noch großflächigere Zerstörungen, Auch ein Hubschrauber des Bundesheeres kam zum Einsatz. Unklar war zunächst die Brandursache.