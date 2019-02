US-Börsen im Verlauf weiterhin schwächer

New York (APA) - Die New Yorker Aktienbarometer haben sich am Mittwoch im Verlauf ein wenig erholt von den zuletzt erreichten Tagestiefs. Der US-Chefunterhändler im Handelsstreit mit China hatte zuvor die Hoffnung auf eine schnelle Einigung gedämpft und die US-Börsen schwächer in den Handel starten lassen. Ein Abkommen müsse Kontrollinstrumente enthalten, sagte Robert Lighthizer vor einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses.

Gegen 19.40 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Kursverlust von 62,97 Zählern oder 0,24 Prozent bei 25.995,01 Punkten. Der S&P-500 Index lag um 3,27 Punkte oder 0,12 Prozent im Minus bei 2.790,63 Einheiten. Der Nasdaq Composite Index sank um 5,56 Zähler oder 0,07 Prozent auf 7.543,74 Stellen.

Die USA konzentrierten sich darauf, sicherzustellen, dass Regeln eingehalten würden, sagte Lighthizer. Der Handelsstreit könne nicht allein durch Kaufzusagen Chinas für US-Waren gelöst werden. Es sei daher zu früh, um vorherzusagen, wozu die Verhandlungen führten.

Unter den Einzelwerten rutschten die Aktien von Weight Watchers um 33,8 Prozent ab auf 19,56 Dollar. Der Gesundheitskonzern hatte seine Anleger am Vorabend nach Börsenschluss mit schwachen Zahlen zum vierten Quartal und einem trüben Ausblick auf 2019 enttäuscht. JPMorgan-Analystin Christina Brathwaite senkte daraufhin ihr Kursziel kräftig: von 25 auf 14 Dollar. Die Expertin hob die sinkende Mitgliederzahl und die schwachen Margen hervor und setzte die Papiere zudem auf eine Liste der Top-Verkaufsideen.

Beim Pharmakonzern Mylan wurde im vergangenen Viertquartal und auch bei den Geschäftserwartungen für 2019 den Analystenerwartungen nicht Genüge getan. Die Aktie gab um mehr als 13 Prozent nach.

Der deutsche Spezialchemiekonzern Merck plant einen milliardenschweren Zukauf in den USA. Merck hatte ein Angebot zur Übernahme des US-Konzerns Versum Materials für 48 Dollar je Aktie abgegeben. Versum-Aktien sprangen um 17,8 Prozent hinauf auf 48,80 US-Dollar.

Die Aktien der Pizzakette Papa John‘s stiegen indes um 5,2 Prozent. Der Konzern hatte eigentlich einen Umsatzrückgang von 11,8 Prozent gemeldet, schreckte damit seine Anleger jedoch nicht ab.

An der Konjunkturdatenfront fielen Veröffentlichungen indes gemischt aus: Die Industrieaufträge in den USA hatten im Dezember weniger als erwartet angezogen, jedoch hatte die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe im Jänner stärker zugelegt als erwartet.

