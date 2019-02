Unfall mit fünf Verletzten im Bezirk Güssing - Lenker ausgeforscht

Kukmirn (APA) - Nach einem Unfall mit fünf zum Teil schwer Verletzten am Dienstag in Kukmirn (Bezirk Güssing) hat die Polizei den fahrerflüchtigen Unfallverursacher ausgeforscht. Ein 42-Jähriger hatte mit einem riskanten Überholmanöver das Unglück verschuldet und war weitergefahren. Bei einer Befragung gab er gegenüber Beamten der Polizeiinspektion Königsdorf an, sich an das Überholmanöver erinnern zu können.

Er habe einen Pritschenwagen und ein schwarzes Auto überholt. Von einem Unfall habe er nichts mitbekommen, sagte der Lenker aus. Der Fahrerflüchtige aus dem Bezirk Jennersdorf wird an die Bezirkshauptmannschaft und bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, teilte die burgenländische Landespolizeidirektion am Mittwochabend mit.

Bei dem Überholmanöver auf der L108 musste eine 18-Jährige ihren Pkw verreißen und stieß dabei gegen ein entgegenkommendes Auto. Der andere Wagen überschlug sich mehrmals. Der Wagen der 18-Jährigen kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Der andere Pkw landete im Straßengraben. Ein 41-jähriger Autofahrer, der nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte, prallte anschließend gegen das Fahrzeug.

Die 18-Jährige, ihre 45-jährige Mutter, die sich auf dem Rücksitz befand, sowie die 43-jährige Lenkerin des zweiten Pkw und deren 28-jährige Beifahrerin waren in den Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Nach der Erstversorgung wurden die Schwerverletzten in die Krankenhäuser Güssing und Feldbach gebracht. Der 41-jährige Lenker des dritten Pkw wurde ebenfalls verletzt in ein Spital gebracht. Die L108 war während der Bergungsarbeiten für zwei Stunden gesperrt.