Brexit - Parlament bestätigte Mays Pläne für Abstimmung über Aufschub

London (APA/dpa) - Das Unterhaus hat am Mittwochabend einen Antrag gebilligt, der die Pläne von Premierministerin Theresa May für eine Brexit-Verschiebung bekräftigt. Die Premierministerin hatte am Dienstag eine entsprechende Abstimmung in Aussicht gestellt, sollte sie mit ihrem Deal im Parlament erneut scheitern. Der Beschluss hat aber aber keine rechtlich bindende Wirkung.

Sollte sie bis zum 12. März mit ihrem Abkommen wieder scheitern, will May die Abgeordneten vor die Wahl zwischen einem ungeregelten Ausscheiden oder einer „kurzen Verlängerung“ stellen.