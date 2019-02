Brexit - EU-Chefverhandler Barnier kommt am Donnerstag nach Wien

Wien (APA) - EU-Brexit-Chefverhandler Michel Barnier kommt heute, Donnerstag, nach Wien. Für den Vormittag ist ein Besuch im Parlament geplant. Zu Mittag soll es ein Treffen Barniers mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und EU-Minister Gernot Blümel (beide ÖVP) geben. Am Nachmittag steht dann eine Unterredung des Chefunterhändlers mit Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) auf dem Programm.

Großbritannien will laut Plan in rund einem Monat die Europäische Union verlassen. Wenige Wochen vor dem Stichtag am 29. März scheint allerdings auch eine Verschiebung des Austrittstermins denkbar. Sollte sie bis zum 12. März mit ihrem Austrittsabkommen erneut scheitern, will die britische Premierministerin Theresa May die Abgeordneten vor die Wahl zwischen einem Ausscheiden ohne Abkommen oder einer „kurzen Verlängerung“ um bis zu zwei Monate stellen. Das im November beschlossene Austrittsabkommen zwischen Großbritannien und der EU war im Jänner vom britischen Unterhaus mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit abgelehnt worden.