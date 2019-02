Berichte: Guaidó fliegt nach Brasilien zu Treffen mit Bolsonaro

Caracas/Brasilia/Rio de Janeiro (APA/dpa) - Venezuelas selbst ernannter Übergangspräsident Juan Guaidó wird laut Medienberichten in Brasilien erwartet, um mit dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro über die politische Krise in seinem Heimatland zu sprechen. Guaidó sollte demnach noch am Mittwochabend (Ortszeit) mit einem Flugzeug der kolumbianischen Luftwaffe in Brasilien eintreffen.

Das habe Brasiliens Vizepräsident Hamilton Mourão bestätigt, berichteten das brasilianische Nachrichtenportal G1 und andere Medien. Voraussichtlich am Donnerstag solle es dann zu einem Treffen mit Bolsonaro in der Hauptstadt Brasília kommen, schreibt G1 weiter. Guaidó habe um das Gespräch mit dem Präsidenten gebeten, zitierte das Portal das Präsidentenbüro. Ort und Zeit müssten aber noch mit Bolsonaro abgesprochen werden.

Brasiliens seit Jänner amtierende Regierung hat sich wie andere Staaten und die Europäische Union hinter Guaidó gestellt. Den Machtkampf mit Venezuelas sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro will das Kabinett um Bolsonaro aber mit friedlichen Mitteln gelöst sehen. Eine militärische Intervention oder das Bereitstellen brasilianischen Territoriums für ausländische Truppen lehnt Brasília ab.

Am vergangenen Samstag sollten Hilfsgüter auch aus Brasilien über die Grenze nach Venezuela gebracht werden, doch dies scheiterte an den venezolanischen Militärposten. Bei Auseinandersetzungen an der Grenze kam es zu mindestens vier Toten und zahlreichen Verletzten. Den Grenzübergang zwischen Pacaraima im Bundesstaat Roraima und der venezolanischen Stadt Santa Elena de Uairén hatte Maduro am Donnerstagabend schließen lassen.