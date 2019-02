53-jähriger Wiener bei Skiunfall in Kärnten schwer verletzt

Heiligenblut (APA) - Ein 53-jähriger Skifahrer aus Wien ist am Mittwochnachmittag bei der Kollision mit einer 32-jährigen Deutschen im Skigebiet Heiligenblut in Kärnten (Bezirk Spittal) schwer verletzt worden. Nach der Erstversorgung durch die Bergrettung wurde der Mann per Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert, so die Polizei. Die Deutsche, eine Snowboarderin, war unverletzt geblieben.