Zwei Burschen bei Kollision auf Tiroler Piste schwer verletzt

Kals (APA) - Zwei Burschen sind am Mittwoch auf einer Skipiste in Kals am Großglockner (Bezirk Lienz) kollidiert und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der elfjährige Deutsche gerade auf der Piste angehalten, als ihn der 15-jährige Niederländer erwischte. Die beiden mussten mit Notarzthubschraubern in die Krankenhäuser von Lienz und St. Johann im Pongau geflogen werden.