Freundin mit Umbringen bedroht: 21-Jähriger in Oberösterreich in Haft

Uttendorf (APA) - Ein 21-Jähriger steht unter Verdacht, seine 32-jährige Freundin mehrmals mit dem Umbringen bedroht zu haben. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseausendung am Donnerstag.

Als die Polizei am Mittwoch in Helpfau-Uttendorf im Bezirk Braunau am Inn in einem Streit ermittelte, beschädigte der 21-jährige beschäftigungslose syrische Asylberechtigte aus Deutschland mit zwei Kopfstößen den Dienstwagen der Beamten, so die Polizei. Daraufhin wurde er festgenommen. Dabei stieß er erneut mit dem Kopf gegen das Auto. Bei den weiteren Ermittlungen kam heraus, dass er seit Jänner seiner Freundin aus dem Bezirk Braunau mehrmals angedroht haben soll, sie zu töten.