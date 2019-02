Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert am Vormittag 0,71 Prozent

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Frühhandel merklich tiefer präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.005,99 Punkten nach 3.027,35 Einheiten am Mittwoch errechnet, das ist ein Minus von 21,36 Punkten bzw. 0,71 Prozent.

Belastet von einer schwachen Stimmung an den europäischen Leitbörsen tauchte auch der ATX klar in die Verlustzone ein. Am heimischen Markt rückten auf Unternehmensebene Erste Group, EVN und AG mit präsentierten Ergebnissen in den Fokus. Die Aktien der Erste Group reagierten auf die vorgelegten Geschäftszahlen mit einem Kursverlust von 1,8 Prozent. Der Nettogewinn 2018 der Erste Group ist um mehr als ein Drittel auf knapp 1,8 Mrd. Euro angewachsen. Das war das beste Ergebnis in der Geschichte der Bank. Bereits im Jänner hatte das Institut diesen Rekordgewinn angekündigt.

AMAG-Papiere gaben 0,6 Prozent ab. Der Aluminiumhersteller hat 2018 zwar mehr verkauft, der Nettogewinn brach dennoch um rund 30 Prozent auf 44,5 Mio. Euro ein. Der Umsatz legte dank eines gestiegenen Aluminiumpreises um 6 Prozent auf 1,1 Mrd. Euro zu.

EVN ermäßigten sich um 0,9 Prozent. Der niederösterreichische Versorger hat im ersten Quartal 2018/19 deutlich weniger Gewinn erzielt. Dies sei im Rahmen der Erwartungen und leite die - nach zwei durch positive Einmaleffekte geprägten Geschäftsjahren - „prognostizierte Rückkehr des Konzernergebnisses auf historische Niveaus“ ein, informierte das Unternehmen.

Ans untere Ende der Kursliste rutschten die Titel von Rosenbauer und Zumtobel mit Rückgängen von jeweils etwas mehr als zwei Prozent. Strabag und Andritz kamen um jeweils 1,5 Prozent zurück. Telekom Austria verbilligten sich um 1,2 Prozent.

Der ATX Prime notierte bei 1.518,61 Zählern und damit um 0,70 Prozent oder 10,73 Punkte tiefer. Im prime market zeigten sich vier Titel mit höheren Kursen, 30 mit tieferen und einer unverändert. In zwei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 303.896 (Vortag: 215.450) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 8,64 (5,49) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

