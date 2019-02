Europas Leitbörsen zur Eröffnung einheitlich im Minus

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienbörsen tendierten am Donnerstag im Frühhandel negativ. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 09.35 Uhr mit minus 0,27 Prozent oder 9,02 Punkte bei 3.273,75 Einheiten. Der DAX in Frankfurt verlor 0,39 Prozent oder 44,84 Zähler auf 11.442,49 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit minus 0,57 Prozent oder 40,48 Einheiten auf 7.066,72 Punkte.

Die Vorgaben aus Asien waren nach dem gescheiterten Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un schwächer ausgefallen. Außerdem sei die Hoffnung auf eine baldige Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China wieder etwas abgeflaut, sagten Marktbeobachter.

In Europa standen Inflationsdaten aus einigen Euroländern auf dem Programm, bevor am Nachmittag wichtige Konjunkturdaten wie die erste BIP-Schätzung für das vierte Quartal, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Chicago-PMI aus den USA erwartet werden.

Unterdessen hat die französische Wirtschaft ihr moderates Wachstum zum Jahresende 2018 fortgesetzt. Nach aktuellen Angaben des Statistikamts Insee wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 0,3 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresquartal betrug das Wachstum 0,9 Prozent. Damit wurde eine erste Schätzung bestätigt. Bei den Einzelwerten sorgten Zahlenvorlagen für Impulse.

Der weltgrößte Bierbrauer AB Inbev rechnet nach einem eher schwachen Jahr mit deutlichen Zuwächsen. 2019 erwartet der Konzern mit einem starken Wachstum beim Umsatz und operativen Ergebnis. Im vergangenen Jahr zog der Umsatz bereinigt um Währungs-und Abspaltungseffekte um knapp fünf Prozent an. Der bilanzierte Erlös ist allerdings vor allem wegen Währungseffekten um gut drei Prozent auf 54,6 Milliarden Dollar gesunken. Im Eröffnungshandel zogen die Aktien von AB Inbev um 4,93 Prozent an und setzen sich damit an die Spitze des Leitindex für die Eurozone.

Auch das Softwareunternehmen Amadeus IT hat Geschäftszahlen vorgelegt. Diese kamen am Markt allerdings weniger gut an. Der Kurs von Amadeus gab um 3,56 Prozent nach und rutschte an die letzte Stelle im Euro-Stoxx-50.

