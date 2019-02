Plansee-Tochter Ceratizit beteiligt sich an deutschem Unternehmen

Reutte (APA) - Der Hartmetallspezialist in der Plansee-Gruppe, Ceratizit, beteiligt sich am deutschen Unternehmen Stadler Metalle. Mit 1. März erwirbt die Ceratizit-Gruppe 50 Prozent der Anteile des Altmetallaufbereiters, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Zudem stehe die Transaktion unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen. Stadler biete eine breite Palette an Leistungen wie Ankauf, Analyse, Sortierung und Aufbereitung von Sekundärrohstoffen. Ein starker Fokus liege auf dem Recycling von Hartmetall-Werkzeug.

„Die Nachfrage nach Wolfram und Kobalt nimmt stetig zu“, so Plansee-Group-Vorstand Karlheinz Wex. Diese Werkstoffe seien aber für die Herstellung von Hartmetall-Werkzeug unverzichtbar. Mit Stadler könne man künftig „noch stärker“ auf das Recycling von Hartmetall-Werkzeugen setzen.

~ WEB http://www.plansee-group.com ~ APA190 2019-02-28/11:05