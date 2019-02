Freilichttheater gefährdet Unesco-Status von Cesky Krumlov

Cesky Krumlov (Krumau) (APA/dpa) - Mit seiner malerischen Altstadt zieht das südböhmische Cesky Krumlov viele Touristen an. Doch nun ist der Unesco-Welterbestatus des Renaissance-Kleinods in Gefahr. Grund ist eine umstrittene Freilichtbühne mit drehbarem Zuschauerraum im Schlosspark, deren Verbleib von einer Kommission des tschechischen Kulturministeriums beschlossen wurde.

Denkmalschützer stören sich seit Jahren an der Bühne mit mehr als 600 Sitzplätzen aus dem Jahr 1994, die ihrer Ansicht nach nicht in das historische Umfeld der barocken Parkanlage passt. Tschechiens Kulturminister Antonin Stanek von den Sozialdemokraten (CSSD) will Unesco-Vertreter nächste Woche in Paris über die Entscheidung informieren. Der Pachtvertrag für das Theater soll bis 2025 verlängert werden. Der Bürgermeister von Cesky Krumlov, Dalibor Carda, zeigte sich überrascht. Er habe bis zuletzt mit einer Versetzung der Bühne an einen anderen Ort gerechnet.

Die Bühne mit drehbarem Zuschauerraum geht auf eine Idee des Theaterarchitekten und Szenografen Joan Brehms (1907-1995) zurück, der in Jena und Erfurt studiert hatte.

