Roland Kaiser beehrt 2020 die Stadthalle Wien und wird vom ORF geehrt

Wien (APA) - Er ist seit Jahrzehnten eine der unbestrittenen Größen der Schlagerszene: Roland Kaiser. Am 8. November 2020 kommt der 66-jährige Barde im Rahmen seiner Arenatournee in die Wiener Stadthalle. Der Vorverkauf startet am 8. März. „Alles oder Dich“ lautet der Titel der Tournee - analog zum neuen Album, das am 15. März bei Sony erscheint.

Passend dazu ehrt auch der ORF den Schlagersänger. Am 16. März gibt es um 20.15 Uhr auf ORF 2 den TV-Abend „Alle singen Kaiser - Das große Schlagerfest“, das von Florian Silbereisen moderiert wird.

~ WEB http://orf.at ~ APA239 2019-02-28/11:57