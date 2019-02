NEOS setzen vor Gemeinderatswahlen in NÖ auf Ideenfabriken

St. Pölten-Spratzern (APA) - Die niederösterreichischen NEOS wollen sich mit drei Ideenfabriken für die Gemeinderatswahlen 2020 in Stellung bringen. Zu den Themen Wohnen und Verkehr, Gemeindegestaltung sowie Gesundheit sollen in den nächsten Wochen von Politikern, Experten und Bürgern Konzepte ausgearbeitet werden. In wie vielen Gemeinden die NEOS 2020 antreten werden, ließ Landessprecherin Indra Collini am Donnerstag offen.

Die Ideenfabriken resultierten aus der im Oktober 2018 initiierten Bürgerbeteiligungskampagne „Misch dich ein!“. Diese sei mit Ende Februar abgeschlossen worden, teilten die Pinken in einer Aussendung mit. Die Landtagsabgeordneten Collini, Edith Kollermann und Helmut Hofer-Gruber hätten mit der Aktion persönlich sowie via Internet in Summe rund 500.000 Niederösterreicher erreicht, wurde betont. Die Kampagne habe gezeigt, dass „Bürgerinnen und Bürger ein großes Interesse haben, ihr Lebensumfeld proaktiv mitzugestalten“, sagte Collini.

Der Großteil des Feedbacks habe sich um Transparenz, Bürgerbeteiligung, Verkehr, Wohnen, Ortskerngestaltung sowie Pflege gedreht, betonten die NEOS. Die Themenblöcke der drei Ideenfabriken seien jene Felder, „in denen wir die meisten Rückmeldungen verzeichnen, weil sie unsere unmittelbare Lebensrealität in den Gemeinden betreffen“, erklärte Collini. Nun ginge es um „tragfähige Konzepte, um Visionen und um Maßnahmen auf dem Weg dorthin.“ Bis Ende April soll zu jeder Ideenfabrik ein entsprechendes Maßnahmenpapier vorliegen.

Die Anzahl der Gemeinden, in denen die Pinken 2020 antreten werden, wurde von Collini nicht genannt. „Wir wollen uns nicht auf eine konkrete Zahl festlegen lassen“, hieß es dazu von einem Sprecher. Ziel sei es, „in so vielen Gemeinden wie möglich pinke Wurzeln zu schlagen“.

~ WEB www.neos.eu ~ APA240 2019-02-28/11:58