Leitbörsen in Fernost schließen überwiegend im Minus

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost sind am Donnerstag überwiegend schwächer aus dem Handel gegangen. Der Nikkei-225 Index in Tokio fiel um 171,35 Zähler oder 0,79 Prozent auf 21.385,16 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong gab um 124,26 Zähler (minus 0,43 Prozent) auf 28.633,18 Einheiten ab. Der Shanghai Composite ermäßigte sich um 12,87 Punkte oder 0,44 Prozent auf 2.940,95 Punkte.

Auch der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 35.867,44 Zählern mit minus 37,99 Punkten oder 0,11 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney gewann hingegen 19,1 Zähler oder 0,31 Prozent auf 6.252,70 Einheiten.

In Asien und dem Pazifikraum standen am Donnerstag politische Entwicklungen im Mittelpunkt. Das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un in Hanoi ging vorzeitig und ohne gemeinsame Erklärung zu Ende. Dies nährte auch wieder Zweifel an einer raschen Lösung des Handelsstreits zwischen den USA und China. Zuletzt sagte Trump, er würde sich auch aus den Verhandlungen mit China zurückziehen, sollten sich nicht die gewünschten Fortschritte einstellen.

Darüber hinaus kam es, ausgelöst durch Spannungen zwischen Indien und Pakistan zu Behinderungen des Luftverkehrs. Nachdem Indiens Luftwaffe in der Nacht auf Dienstag zum ersten Mal seit 1971 einen Angriff auf pakistanischem Gebiet geflogen hatte, schoss Pakistan nach eigenen Angaben am Mittwoch zwei indische Kampfflugzeuge ab. Pakistan sperrte außerdem vorübergehend seinen Luftraum.

Auch bei den Konjunkturdaten gab es negative Nachrichten. So ist die japanische Industrieproduktion im Jänner den dritten Monat in Folge zurückgegangen. Sie fiel zum Vormonat um 3,7 Prozent, wie am Donnerstag aus von der Regierung veröffentlichten Daten hervorging.

An der Tokioter Börse schlossen die Anteilsscheine des Baukonzerns Kajima an der Spitze des Leitindex. Sie verteuerten sich um 1,48 Prozent. Gefolgt wurden sie von den Papieren von Advantest. Der Aktienkurs des Herstellers von Mess- und Testgeräten für die Halbleiterindustrie stieg um 1,39 Prozent.

Auch auf der schwächeren Seite der Kurstafel standen Werte aus der Halbleiterbranche im Fokus. Die Titel von Screen Holdings gaben um 5,53 Prozent nach und die Aktien des Branchenkollegen Sumco verbilligten sich um 4,33 Prozent und belegten damit die letzen Plätze im Nikkei-225.