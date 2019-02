Wiener Rentenmarkt zu Mittag wenig bewegt

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Donnerstag, zu Mittag kaum verändert notiert. Die Kurse der Benchmark-Anleihen blieben über alle beobachteten Laufzeiten hinweg weitgehend stabil. Der Euro-Bund Future zeigte ebenfalls kaum Bewegung.

Für Verunsicherung an den Märkten sorgte heute die Nachricht, dass der zweite Gipfel von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gescheitert war. Die Gespräche wurden in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi ohne die geplante gemeinsame Erklärung vorzeitig abgebrochen.

Im Tagesverlauf könnte die Bekanntgabe der Verbraucherpreise in den großen Euro-Volkswirtschaften für Februar noch Impulse bringen. Darüber hinaus warten Marktteilnehmer auf aktuelle Daten aus den USA: Am frühen Nachmittag steht das BIP-Wachstum des vierten Quartals auf der Agenda. Ökonomen der amerikanischen Notenbank in Atlanta und New York rechnen hier mit einem Wachstum zwischen 1,8 und 2,4 Prozent. Beachtung dürften auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie der Chicago-PMI erhalten.

Heute um 12:00 Uhr notierte der marktbestimmende Dezember-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 165,70 um 2 Ticks über dem letzten Settlement von 165,68. Das bisherige Tageshoch lag bei 165,97, das Tagestief bei 165,54. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 43 Basispunkte. Der Handel verläuft bei gutem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 287.047 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,26 (zuletzt: 1,26) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,51 (0,51) Prozent, die fünfjährige mit -0,06 (-0,07) Prozent und die zweijährige lag bei -0,46 (-0,47) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 49 (zuletzt: 47) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 47 (46) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 35 (32) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 13 (10) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) zuletzt Bund 47/02 30 1,50 105,66 106,00 1,26 49 106,68 Bund 29/02 10 0,5 99,91 99,96 0,51 47 100,35 Bund 24/10 5 1,65 109,65 109,82 -0,06 35 109,98 Bund 21/09 2 3,5 110,09 110,14 -0,46 13 110,18 ~