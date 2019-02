OÖ Stiftskonzerte mit einer Reihe von Debüts internationaler Künstler

Linz (APA) - Die Oberösterreichischen Stiftskonzerte warten heuer mit einer Reihe von Debüts internationaler Künstler auf. So wird die mexikanische Dirigentin Alondra de la Parra die beiden Eröffnungskonzerte im Stift St. Florian leiten. Insgesamt stehen vom 15. Juni bis 28. Juli 15 Konzerte auf dem Programm, hieß am Donnerstag in der Pressekonferenz in Linz.

Die 39-jährige de la Parra ist seit zwei Jahren Chefdirigentin des australischen Queensland Symphony Orchestra. Vor zwei Wochen sprang sie für den erkrankten Franz Welser-Möst an der Berliner Staatsoper am Dirigentenpult in der neuen „Zauberflöte“ ein. Am 15. und 16. Juni gibt sie ihr Debüt in Oberösterreich.

Ebenfalls zum ersten Mal treten zum Abschluss der Stiftskonzerte-Reihe die Barokksolistene aus Norwegen am 28. Juli 2019 auf. Die Musiker bieten eine Performance mit Werken von Purcell und eine „Kneipentour“ mit Traditionals und Shanties aus England und Schottland des 17. Jahrhunderts. Erstmals sind auch Gitarrist Milos Karadaglic, das junge deutsche Schumann Quartett, die deutsche Sopranistin Anna Lucia Richter und Geigerin Veronika Eberle zu Gast bei den Stiftskonzerten.

Zwischen Premiere und Finale der heurigen OÖ. Stiftskonzerte präsentierte der künstlerische Leiter Rico Gulda am Donnerstag die weiteren Konzerte des 46. Stiftskonzerte-Sommers: Till Fellner am Klavier (21. Juni), Emmanuel Tjeknavorian an der Violine mit Ursula Strauss als Rezitatorin und anderen (23. Juni). Den jährlichen Bruckner-Höhepunkt betreuen Markus Poschner und das Bruckner Orchester Linz mit der 7. Symphonie (29. Juni), die Blockflöten-Virtuosen Maurice Steger und Michael Oman (7. Juli), Sopranistin Anna Lucia Richter (12. Juli), The Tallis Scholars (19. Juli), das Trio Schorn, Bartolomey, Amara (20. Juli), das Münchener Kammerorchester (26. Juli) und - als seltenen Bach-Marathon - alle sechs Brandenburgischen Konzerte an einem Abend mit dem Concentus Musicus Wien (21. Juli). Ein Familienkonzert möchte Eltern mit Kindern ab fünf Jahren unbeschwerten Musikgenuss bieten (30. Juni).

Alles in allem 15 Stiftskonzerte, zu denen, so Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), „internationale Stars wie bei kaum einem anderen Sommerfestival in unser Bundesland kommen“. Veranstaltungsorte sind wieder die Stifte St. Florian (mit der Stiftsbasilika, dem Marmorsaal, dem Sommerrefektorium und dem Gartensaal), Kremsmünster (Kaisersaal), Lambach (Sommerrefektorium) und heuer zum ersten Mal die ehemalige Stiftskirche von Baumgartenberg (Bezirk Perg).

