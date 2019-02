Fußball: ÖFB-Legionäre Grillitsch und Stöger fehlen deutschen Clubs

Sinsheim/Gelsenkirchen/Düsseldorf (APA/dpa) - Einige österreichische Fußball-Legionäre sind am Wochenende in der deutschen Bundesliga nicht einsatzfähig. ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch verpasst das Gastspiel des Tabellenachten 1899 Hoffenheim im Kampf um ein Europacup-Ticket am Samstag bei Eintracht Frankfurt wegen eines Schlages auf die Wade, gab sein Club am Donnerstag bekannt.

Landsmann Kevin Stöger muss für die Partie von Aufsteiger Fortuna Düsseldorf beim Krisenclub Schalke 04 wegen einer Erkrankung passen. Bei den Schalkern steht Stürmer Guido Burgstaller nach seinen jüngsten Sprunggelenksproblemen wieder zur Verfügung.