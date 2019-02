Anmeldung für Wiener „Summer City Camps“ ab sofort möglich

Wien (APA) - Die „Summer City Camps“ öffnen heuer erstmals ihre Pforten - und wer das neue Wiener Ferienangebot nutzen möchte, kann sich dafür ab sofort anmelden. Insgesamt stehen an 25 Standorten mehr als 3.000 Plätze zur Verfügung, die von bis zu 6.000 Kids zwischen sechs und 14 Jahren in Anspruch genommen werden können, berichtete Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Donnerstag.

In Zusammenarbeit mit Partner-Organisationen sei ein erstklassiges und kostengünstiges Ferienprogramm auf die Beine gestellt worden, versicherte er. Ein Schwerpunkt liegt auf der Bewegung: Sportangebote gibt es genauso wie die Möglichkeit, unter choreografischer Anleitung zu tanzen.

Auch Ausflüge in die Natur, Kulturevents oder Technik-Workshops sind Bestandteile des Camp-Geschehens. Zudem können Kinder Gesangs- und Trommelstunden nehmen oder an Theaterworkshops teilnehmen. Weiters soll die Möglichkeit geboten werden, in verschiedene Berufssparten hineinzuschnuppern. Das Angebot der Summer City Camps wird ergänzt durch die „Summer School“. Sie bietet Lern-Unterstützung für Schüler an.

Die Feriencamps stehen allen Kindern offen, die eine Pflichtschule besuchen und nicht schon in einem Hort oder an einem Campus-Standort betreut werden - wobei jedoch ein Wohnsitz in Wien obligatorisch ist. Die Kosten für einen Ganztagesplatz inklusive Mittagessen betragen 50 Euro pro Woche und Kind.

(S E R V I C E - Web: www.summercitycamp.at )