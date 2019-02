Doping-Razzia: Deutsche Ärztekammer: Hartes Vorgehen gegen Mediziner

Seefeld (APA/dpa) - Dem in Erfurt wegen mutmaßlicher Blutdopingpraktiken festgenommenen Mediziner droht neben strafrechtlichen Konsequenzen auch ein berufsrechtliches Verfahren durch die Landesärztekammer Thüringen. „Sollten sich die Vorwürfe gegen den Arzt bestätigen, wird die Kammer mit aller Härte vorgehen“, sagte eine Kammersprecherin am Donnerstag.

Das könne für den deutschen Arzt den Verlust der ärztlichen Zulassung (Approbation) bedeuten. „Wir sind sehr betroffen über das, was bekannt geworden ist“, sagte die Sprecherin. Der Sportmediziner aus Erfurt, dem in seiner früheren Rolle als Radsport-Teamarzt schon die Verwicklung in Doping-Praktiken vorgeworfen worden war, war am Mittwoch festgenommen worden. Der Mediziner hatte die Vorwürfe in der Vergangenheit stets bestritten.