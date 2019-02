Europas Leitbörsen zu Mittag mit etwas schwächerer Tendenz

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag im Verlauf überwiegend negativ tendiert. Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 stieg 4,29 Einheiten oder 0,13 Prozent auf 3.287,06 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 13.45 Uhr mit 11.466,45 Punkten und minus 20,88 Einheiten oder 0,18 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London verlor um 37,49 Zähler oder 0,53 Prozent und steht nun bei 7.069,71 Stellen.

Die europäischen Indizes konnten im Verlauf ihre Verluste vom Vormittag etwas eingrenzen und teilweise sogar knapp ins Plus wechseln. In der Früh hatten die schwächeren Vorgaben aus Asien und die politischen Entwicklungen zwischen den USA, China und Nordkorea sowie der Konflikt zwischen Indien und Pakistan auf die Stimmung gedrückt.

Unterdessen sind die Verbraucherpreise in Spanien und Italien im Februar etwas stärker gestiegen als erwartet. In Kürze werden noch Daten zur Inflation in Deutschland veröffentlicht, bevor Konjunkturdaten aus den USA in den Mittelpunkt rücken. Dort werden neben einer ersten Schätzung des BIP im vierten Quartal 2018, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Chicago-PMI präsentiert.

Bei den Einzelwerten setzte sich die Berichtsaison fort und sorgte für Kursbewegungen. Die Aktien des französischen Versorgers Engie und des spanischen Software-Unternehmens Amadeus IT rangierten nach Zahlenvorlagen auch im Verlauf am unteren Ende des Euro-Stoxx-50. Die Aktien von Amadeus verbilligten sich um 2,27 Prozent und für Engie ging es um noch deutlichere 3,17 Prozent abwärts.

An der Spitze des Leitindex für die Eurozone gewannen AB Inbev hingegen knapp 5 Prozent. Der weltgrößte Bierbrauer rechnet nach einem eher schwachen 2018 im neuen Jahr mit deutlichen Zuwächsen. Die Anteilsscheine des irischen Baustoffe-Herstellers CRH gewannen nach einem Rekordergebnis 2018 etwas mehr als 2 Prozent.

In der Schweiz ging es für die Papiere von ABB um mehr als 3 Prozent abwärts, nachdem der Ausblick des Industriekonzerns einigen Anlegern zu vorsichtig erschien.

In London überzeugte der Schädlingsbekämpfer Rentokil Initial mit starken Zahlen, was den Aktien im „Footsie“ ein Plus von 5,47 Prozent bescherte. Die Papiere der Fluggesellschaft IAG waren nach Jahreszahlen zunächst um 2 Prozent gestiegen und tendierten zuletzt noch um 1,12 Prozent fester, während der Versicherer RSA und der Motorenbauer Rolls-Royce mit ihren Geschäftsberichten enttäuschten. Die Aktien der beiden gaben 3,8 bzw. 3,5 Prozent nach.

