10.000 Euro bei Polizei in Essen verschwunden

Essen (APA/dpa) - Aus einem Tresor der Essener Polizei sind knapp 10.000 Euro verschwunden, nun wird strafrechtlich ermittelt. Das habe die Staatsanwaltschaft angeordnet, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Laut Staatsanwaltschaft könne eine Straftat nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei geht bisher davon aus, dass das Bargeld in der Asservatenkammer verlegt wurde.

Bei der intensiven Suche sei das Geld aber bisher nicht gefunden worden, sagte der Sprecher. Das Geld, genau 9.475 Euro, war im November 2017 in einem Fall von Sozialleistungsbetrug als Beweis sichergestellt und von der Polizei eingelagert worden. Als es ein Jahr später an das Amtsgericht Essen weitergeleitet werden sollte, sei es in der Asservatenkammer nicht mehr zu finden gewesen, hatte die „WAZ“ unter Berufung auf ein Schreiben des Essener Polizeipräsidenten an das NRW-Innenministerium berichtet.