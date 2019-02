Ski alpin: Freitag-Abfahrt in Kvitfjell abgesagt

Kvitfjell (APA) - Die erste von zwei geplanten Weltcup-Abfahrten der Herren in Kvitfjell ist abgesagt worden. Wegen Windes war am Donnerstag kein Training möglich, dieses wurde deshalb für Freitag (11.00) angesetzt und die für diesen Tag geplant gewesene Ersatzabfahrt für Garmisch abgesagt. In Norwegen lebt damit das Originalprogramm mit Abfahrt am Samstag und Super-G am Sonntag wieder auf.