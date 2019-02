Snowboard: Vizeweltmeister Douschan sagte für Weltcup in Spanien ab

Wien (APA) - Snowboard-Vizeweltmeister Hanno Douschan fehlt beim Weltcup der Crosser am Wochenende in Baqueira Beret in Spanien. Der Kärntner kann erst leicht trainieren, nachdem er beim Eishockey eine acht Zentimeter lange Schnittwunde am rechten Knie erlitten hat. „Beim Weltcup-Finale am 16. März in Veysonnaz bin ich aber wieder mit dabei“, sagte Douschan.