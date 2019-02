Share Now vereint Apps von car2go und Drive Now

Wien/München/Stuttgart (APA) - Nach dem Zusammenschluss von car2go (Mercedes) und DriveNow (BMW) zum neuen Carsharing-Anbieter Share Now werden nun auch für Wien die Fahrzeuge beider Anbieter in beiden Apps angezeigt. In Wien befinden sich nach Firmenangaben in der car2go- oder DriveNow-App 1.500 BMW, Mercedes, MINI und smart.

Darüber hinaus könnten sich Kunden des einen Dienstes kostenfrei beim jeweils anderen Sharing-Anbieter registrieren. Langfristig soll ein integrierter Service in einer einzigen Carsharing-App entstehen. Auch die Fahrzeuge sind in den kommenden Monaten zunächst im alten Look unterwegs. Nach einer Übergangszeit wird das neue Branding für alle Fahrzeuge übernommen, so der Anbieter.

