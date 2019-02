28. Februar 2019: Wärmster Februartag der Messgeschichte

Güssing/Wien (APA) - Der heutige 28. Februar 2019 geht als wärmster Februartag in Österreichs Messgeschichte ein. Wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZG) mitteilte, wurden um 14.00 Uhr im südburgenländischen Güssing an der ZAMG-Messstation um 14.00 Uhr 23,7 Grad registriert. Das war um ein Zehntel Grad mehr als am 29. Februar 1960, als in Bruck an der Mur 23,6 Grad gemessen wurden.