NordLB - Niedersachsens Sparkassen sind mit 320 Millionen Euro dabei

Hannover (APA/dpa) - Niedersachsens 42 Sparkassen beteiligen sich an der 3,5 Mrd. Euro teuren Sanierung der angeschlagenen Norddeutschen Landesbank (NordLB) mit rund 320 Mio. Euro. Das gab der Sparkassenverband Niedersachsen (SVN) als Großaktionär der Bank bei der Vorlage seiner Geschäftsergebnisse am Donnerstag in Hannover bekannt.

Die Anteilseigner hätten die Beteiligung am Dienstag einstimmig beschlossen, erklärte Verbandschef Thomas Mang. Keine Sparkasse würde dadurch in „existenzielle Schwierigkeiten“ geraten. Seit 2012 hätten die Sparkassen ihre Beteiligung an der Bank von 1,2 Mrd. Euro auf einen symbolischen Euro abgeschrieben.

Die NordLB müsse deutlich schlanker werden, sagte Mang - der von einer Halbierung des Geldinstituts ausgeht. Zur Rettung tragen die deutschen Eigentümerländer Niedersachsen und Sachsen-Anhalt demnach rund 2,4 Mrd. Euro bei, von den Sparkassen und Landesbanken kämen gut 1,1 Mrd. Euro. Zur geplanten „Redimensionierung“ der Bank zählt Mang auch eine bis 2022 anvisierte Loslösung der Braunschweigischen Landessparkasse, die bisher integraler Bestandteil der NordLB ist.

Die Bank erhalte künftig sieben statt wie bisher fünf Träger. Größter NordLB-Aktionär ist bisher Niedersachsen mit gut 59 Prozent der Anteile, Sachsen-Anhalt (5,6 Prozent), die Sparkassen aus Niedersachsen (26,4 Prozent), Sachsen-Anhalt (5,3 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (3,7 Prozent). Künftig kommen die Sicherungsreserve der Landesbanken und der Sparkassen-Stützungsfonds („Delta“ und „Gamma“) hinzu, die sich mit jeweils 400 Mio. Euro am Auffangmodell beteiligen. Derzeit arbeite man noch am künftigen Geschäftsmodell für die NordLB und den nötigen Genehmigungen.

