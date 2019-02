Frankfurter Rentenmarkt tendiert tiefer

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag zur Kasse gefallen. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 0,02 Prozent am Vortag auf 0,05 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte. Der Rentenindex Rex fiel um 0,19 Prozent auf 142,06 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen.

Die Anleihen knüpften so an ihre Kursverluste vom Vortag an. Der gescheiterte Gipfel von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte den Markt nur vorübergehend gestützt. Die Gespräche wurden in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi ohne die geplante gemeinsame Erklärung vorzeitig abgebrochen.

Auch in den meisten Ländern der Eurozone gaben die Kurse etwas nach. Gegen den Markttrend legten die Kurse italienischer und griechischer Anleihen zu. Außerhalb der Eurozone gaben die Kurse schwedischer Anleihen besonders deutlich nach. Die Wirtschaft war dort im vierten Quartal deutlich stärker als erwartet gewachsen.

In Deutschland sind die Verbraucherpreise im Februar etwas stärker als erwartet gestiegen. Die Jahresinflationsrate ist von 1,4 Prozent im Vormonat auf 1,6 Prozent geklettert, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Anstieg der Rate auf 1,5 Prozent gerechnet.