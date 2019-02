CA Immo erwartet für Q4 kräftigen Gewinnbeitrag aus Immo-Neubewertung

Wien (APA) - Die CA Immo rechnet für das Schlussquartal 2018 mit „einem signifikanten Ergebnisbeitrag“ aus der Immobilien-Neubewertung. Bei der turnusmäßigen externen Immobilienbewertung zeichne sich aus heutiger Sicht ein positiver Bewertungseffekt im vierten Quartal von über 180 Mio. Euro ab, teilte der Wiener Immobilienkonzern am Donnerstag in einer Aussendung mit.

„Neben dem anhaltend starken Marktumfeld in Deutschland reflektiert das Ergebnis auch die positive Marktentwicklung in einzelnen zentral- und osteuropäischen Kernländern“, schreibt das Unternehmen. Außerdem seien im vierten Quartal mit dem Bürogebäude Orhideea Towers in Bukarest und dem IntercityHotel Frankfurt Hauptbahnhof Süd zwei weitere Projekte in den Bestand übergegangen. Damit hat die CA Immo im Jahr 2018 insgesamt vier selbst entwickelte Gebäude mit einem Investitionsvolumen von rund 230 Mio. Euro in den eigenen Bestand aufgenommen. Der Immobilienkonzern erwartet damit ein Jahresergebnis aus der Immobilienbewertung im Jahr 2018 von 276,5 Mio. Euro, „substanziell“ über dem Vorjahreswert von 104 Mio. Euro.

Das Jahresergebnis 2018 präsentiert die CA Immo am 27. März, eine Pressekonferenz findet dazu am 28. März statt.

